Prommt là một nền tảng yêu cầu thanh toán an toàn, biến các khoản thanh toán qua điện thoại đầy rủi ro, tốn thời gian thành các giao dịch trực tuyến, an toàn. Prommt cung cấp cho người bán khả năng gửi yêu cầu thanh toán được cá nhân hóa ngay lập tức cho khách hàng qua email, văn bản hoặc tin nhắn trực tuyến; mang lại trải nghiệm thanh toán trực tuyến an toàn và liền mạch trực tiếp cho khách hàng. Lý tưởng cho khách hàng doanh nghiệp, Prommt là một ứng dụng dựa trên web có khả năng mở rộng hoàn toàn, có thể cung cấp cho các tổ chức lớn khả năng quản lý người dùng dễ dàng và kiểm soát truy cập theo cấp bậc cho các nhóm phức tạp trên nhiều địa điểm. Tích hợp hoàn toàn với các nhà cung cấp thanh toán hiện có, Prommt cho phép khách hàng duy trì mối quan hệ với cổng hoặc bộ xử lý thanh toán thẻ hiện tại của họ. Được tích hợp nhiều tính năng thông minh bao gồm mã thông báo thẻ an toàn, thanh toán định kỳ, Tự động tính phí, biên nhận tự động, cảnh báo thông minh và liên lạc thanh toán có thương hiệu đầy đủ, Prommt cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để chuyển đổi quy trình thanh toán của mình.

Trang web: prommt.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Prommt theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.