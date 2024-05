ONES.com xây dựng nền tảng tất cả trong một với các sản phẩm quản lý phát triển phần mềm được thiết kế để đạt được hiệu suất và tính khả dụng cao, hỗ trợ các nhóm và công ty từ khắp nơi trên thế giới phát hành phần mềm của họ nhanh hơn và tốt hơn. Dự án ONES, ONES Wiki và ONES TestCase bao gồm toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm để hợp lý hóa các dự án, điều chỉnh quy trình QA và quản lý kiến ​​thức của nhóm.

Trang web: ones.com

