Tiện ích là trợ lý phát hiện lỗi in 3D bằng AI sử dụng thuật toán thị giác máy tính tiên tiến để phát hiện các lỗi khác nhau như spaghetti, dịch chuyển lớp, vấn đề bám dính và các lỗi in khác. Nó có thể được sử dụng để tự động tạm dừng in hoặc gửi thông báo qua SMS, email, Telegram, Discord, Slack và các dịch vụ khác. Tiện ích cũng có thể cung cấp các liên kết tốc độ khung hình đầy đủ và chế độ xem nhanh cũng như hỗ trợ ứng dụng OctoPrint. Công nghệ do AI điều khiển không ngừng học hỏi và người dùng có thể cung cấp phản hồi để giúp cải thiện độ chính xác. Những người ủng hộ OctoEverywhere có thể nhận được các đặc quyền bổ sung như thời gian phát hiện nhanh hơn, mô hình phát hiện AI nâng cao, tạm dừng in tự động, v.v.

Trang web: octoeverywhere.com

