Naver Works: Naver Works, một công cụ cộng tác kinh doanh do Naver tạo ra, cung cấp nhiều chức năng cần thiết cho công việc, chẳng hạn như thư, lịch, sổ địa chỉ, lái xe, việc cần làm, khảo sát và bảng thông báo, tập trung vào tin nhắn doanh nghiệp, trong một thiết bị di động app, web PC và ứng dụng PC. Đây là dịch vụ tích hợp được cung cấp. Khi làm việc tại ‘Naver Works’, nơi đã được chứng nhận công nghệ bảo mật cao nhất thế giới, bạn được an toàn và quyền riêng tư của bạn được bảo mật an toàn! Giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng với đồng nghiệp của bạn và xử lý công việc của bạn một cách thuận tiện mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng di động ‘Naver Works’. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ, vui lòng liên hệ với ‘Trung tâm khách hàng Naver Works’ theo số 1544-5876. CÔNG TRÌNH NAVER

Trang web: worksmobile.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 네이버 웍스 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.