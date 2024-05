Chúng tôi là FinTech có trụ sở tại UAE, Dubai, là công ty đầu tiên được quản lý hoàn toàn bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai ("DFSA")🇦🇪 do hai nhân viên cũ của Google thành lập. Mamo Pay for Business là nền tảng thanh toán toàn diện dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chỉ UAE). Cho dù bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình hay người làm việc tự do, hãy gửi cho khách hàng của bạn liên kết thanh toán và được thanh toán ngay lập tức. Đăng nhập vào bảng điều khiển chuyên dụng của bạn, tạo và quản lý nhiều liên kết thanh toán theo yêu cầu của bạn, tạo thanh toán bằng mã QR, tự động hóa hóa đơn, yêu cầu tích hợp API cho thương mại điện tử hoặc giải ngân cho tất cả các nhà cung cấp của bạn. Tại Mamo, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng. Bảo mật theo thiết kế là một cách tiếp cận tại Mamo giúp hệ thống của chúng tôi không có lỗ hổng thông qua thử nghiệm liên tục, các biện pháp bảo vệ xác thực và tuân thủ các phương pháp lập trình tốt nhất cũng như tiêu chuẩn ngành để bạn yên tâm. Để tìm hiểu thêm hãy truy cập www.mamobusiness.com

Trang web: mamopay.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mamo Pay theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.