IVEPOS là phần mềm POS (điểm bán hàng) miễn phí được Intuition Systems thiết kế dành cho nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, quán bar, tiệm bánh, quán cà phê, tạp hóa, thẩm mỹ viện và spa, tiệm rửa xe, xe bán đồ ăn và tiệm bánh pizza. Sử dụng hệ thống điểm bán hàng IVEPOS thay vì máy tính tiền, đồng thời theo dõi doanh số bán hàng và hàng tồn kho trong thời gian thực, quản lý nhân viên và cửa hàng, tương tác với khách hàng và tăng doanh thu của bạn. Hệ thống POS di động - Bán từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc hệ thống POS - Phát hành biên lai in hoặc điện tử - Chấp nhận thanh toán nhiều lần - Áp dụng chiết khấu và hoàn lại tiền - Theo dõi chuyển động tiền mặt - Quét mã vạch bằng camera tích hợp - Ghi lại doanh số bán hàng ngay cả khi ngoại tuyến - Kết nối máy in hóa đơn, máy quét mã vạch và ngăn đựng tiền - Đặt đặc quyền cho nhân viên - Quản lý nhiều cửa hàng và thiết bị POS từ một tài khoản Quản lý hàng tồn kho - Theo dõi hàng tồn kho trong thời gian thực - Đặt mức tồn kho và nhận thông báo sắp hết hàng - Xuất nhập khẩu số lượng lớn hàng tồn kho từ/đến tệp CSV - Quản lý các mặt hàng có nhiều biến thể - Chuyển kho - Quản lý kho từ nhà cung cấp Phân tích bán hàng - Xem doanh thu, doanh thu trung bình và lợi nhuận - Theo dõi xu hướng bán hàng và phản ứng kịp thời với những thay đổi - Xác định các mặt hàng và danh mục bán chạy nhất - Theo dõi tài chính và xác định sự khác biệt - Xem toàn bộ lịch sử bán hàng - Duyệt báo cáo về các loại thanh toán, sửa đổi, chiết khấu và thuế - Xuất dữ liệu bán hàng sang bảng tính CRM và Mức độ trung thành của khách hàng - Xây dựng cơ sở khách hàng - Gửi khuyến mãi tới khách hàng để tăng doanh số - Quản lý tín dụng của khách hàng - Nhận phản hồi của khách hàng và cải thiện hoạt động kinh doanh - Chạy chương trình khách hàng thân thiết để thưởng cho khách hàng khi họ mua hàng định kỳ Tính năng nhà hàng và quầy bar - Kết nối máy in nhà bếp hoặc ứng dụng IVEPOS Kitchen Display - Sử dụng các tùy chọn ăn uống như dùng bữa tại chỗ, mang về hoặc giao hàng - Quản lý phiếu gọi món trong bếp - Quản lý bàn - Chia hóa đơn hoặc gộp bàn - Gửi phiếu gọi món đến nhiều bếp - Nhân viên phục vụ có thể nhận order từ khách hàng trên bàn và gửi đến bếp với ứng dụng IVEPOS Waiter - Nhận order từ các đối tác đồ ăn trực tuyến Zomato/Uber ăn và uống nhiều - Quản lý nguyên liệu hiệu quả và tăng lợi nhuận

Trang web: ivepos.com

