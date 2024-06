ImagetoCartoon là một công cụ tạo phim hoạt hình AI trực tuyến giúp biến khuôn mặt của bạn thành phong cách hoạt hình hoặc anime. Nó được hỗ trợ bởi công nghệ hoạt hình AI mới nhất và có thể chuyển đổi hình ảnh thành phim hoạt hình trong vài giây. Nó là miễn phí để sử dụng và không yêu cầu bất kỳ tài khoản hoặc thanh toán. Trình tạo phim hoạt hình AI có hơn 50 hiệu ứng để bạn lựa chọn và có thể tạo hình đại diện, nhân vật và biểu tượng cảm xúc hoạt hình. Nó cũng cung cấp hỗ trợ 24/7 và không có hình ảnh nào được lưu trữ trong hệ thống. Người dùng có thể tải xuống Ứng dụng Cartoonize cho Mobile và Mac để chỉnh sửa và biến ảnh selfie thành phim hoạt hình. ImagetoCartoon cũng tương thích với Image to Sketch, Image to Caricature và các công cụ hoạt hình khác. Nó an toàn và bảo mật khi sử dụng mà không cần lưu trữ khoản thanh toán hoặc hình ảnh nào. Tất cả hình ảnh sẽ bị xóa trong vòng 3 giờ.

Trang web: imagetocartoon.com

