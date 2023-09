HackerOne là một nền tảng điều phối lỗ hổng và tiền thưởng phát hiện lỗi, kết nối các doanh nghiệp với những người kiểm tra thâm nhập và các nhà nghiên cứu an ninh mạng. Đây là một trong những công ty đầu tiên, cùng với Synack và Bugcrowd, nắm bắt và sử dụng các nhà nghiên cứu bảo mật và an ninh mạng có nguồn gốc từ cộng đồng làm trụ cột cho mô hình kinh doanh của mình; đây là công ty an ninh mạng lớn nhất thuộc loại này. Tính đến tháng 5 năm 2020, mạng của HackerOne đã trả 100 triệu USD tiền thưởng.

Trang web: hackerone.com

