GreenSock Animation Platform

Hãy coi GSAP như Con dao hoạt hình của quân đội Thụy Sĩ...nhưng tốt hơn. Nó tạo hoạt ảnh cho bất kỳ thứ gì mà JavaScript có thể chạm vào (thuộc tính CSS, đối tượng thư viện canvas, SVG, đối tượng chung, bất kỳ thứ gì) và nó giải quyết vô số mâu thuẫn của trình duyệt, tất cả đều có tốc độ nhanh (nhanh hơn tới 20 lần so với jQuery), bao gồm cả khả năng tăng tốc chuyển đổi GPU tự động. Xem https://gsap.com/why-gsap/ để biết chi tiết. Hầu hết các thư viện khác chỉ tạo hoạt ảnh cho các thuộc tính CSS. Thêm vào đó, khả năng sắp xếp trình tự và kiểm soát thời gian chạy của chúng rất mờ nhạt khi so sánh. Nói một cách đơn giản, GSAP là thư viện hoạt ảnh hiệu suất cao mạnh mẽ nhất trên hành tinh, đó có thể là lý do tại sao mọi mạng quảng cáo lớn đều loại trừ nó khỏi tính toán kích thước tệp và lưu trữ nó trên CDN của họ. Không giống như các khung nguyên khối quy định cách bạn cấu trúc ứng dụng của mình, GSAP hoàn toàn linh hoạt; rắc nó bất cứ nơi nào bạn muốn.

Trang web: gsap.com

