Glasses Gone là một công cụ AI được thiết kế để chỉnh sửa ảnh chân dung, đặc biệt tập trung vào việc tháo kính mắt hoặc kính đeo mắt khỏi khuôn mặt của đối tượng. Bằng cách tận dụng công nghệ AI, công cụ này hứa hẹn sẽ loại bỏ kính mắt nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong vài phút. Để đạt được kết quả tối ưu, người dùng nên tải lên ảnh chân dung trong đó đối tượng đang nhìn thẳng về phía trước, vì điều này sẽ nâng cao độ chính xác của quá trình tháo kính. Bạn cũng nên chọn những bức ảnh có màu khung đơn giản và rõ ràng để có hiệu suất tốt hơn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các khung hình rõ ràng hoặc có hoa văn có thể không mang lại kết quả như ý. Công cụ này cung cấp tùy chọn cắt hình vuông, cho phép người dùng điều chỉnh và di chuyển hộp cắt sau khi tải hình ảnh của họ lên để đảm bảo kết quả cuối cùng ở định dạng hình vuông. Ngoài ra, Để loại bỏ kính mắt, Glasses Gone tuyên bố sẽ đưa ra cam kết hoàn lại tiền nếu người dùng nhận thấy kết quả đầu ra không đạt yêu cầu. Để cải thiện hơn nữa chất lượng của hình ảnh đã được chỉnh sửa, công cụ này đề xuất sử dụng các công cụ miễn phí bổ sung, chẳng hạn như clipdrop, để xóa mọi hiện vật còn sót lại. Glass Gone là một dịch vụ do GLASSES.GONE cung cấp và tuân theo Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của họ .

Trang web: glassesgone.com

