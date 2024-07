For the Wall là một nền tảng hỗ trợ AI cho phép người dùng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được cá nhân hóa. Dịch vụ này tận dụng các công nghệ máy học tiên tiến để tạo ra nhiều phong cách nghệ thuật đa dạng. Người dùng có tùy chọn tạo các tác phẩm nghệ thuật từ đầu với sự linh hoạt đáng kể về kích thước từ A4 đến A2. Khả năng AI của nền tảng cũng mở rộng để tạo ra nhiều bản in nghệ thuật theo phong cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở trừu tượng, anime, trang trí nghệ thuật, đồ họa, màu nước, nghệ thuật ý tưởng, trường phái lập thể, cyberpunk, trường phái biểu hiện, graffiti, minh họa, tối giản, nghệ thuật đại chúng, ảo giác, hồi tưởng và chủ nghĩa siêu thực. Sau khi người dùng đã tạo ra tác phẩm độc đáo của mình, For the Wall cung cấp dịch vụ vận chuyển trên toàn thế giới, đảm bảo các bản in đến nơi nhanh chóng và trong tình trạng hoàn hảo. Ngoài ra còn có một tùy chọn để đóng khung tác phẩm nghệ thuật được tạo ra với nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng có sẵn. For the Wall cung cấp cam kết hoàn tiền trong 30 ngày, đảm bảo sự hài lòng với mọi đơn hàng.

Trang web: forthewall.art

