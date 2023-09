FEX.NET là nơi lưu trữ đám mây an toàn. Sử dụng ứng dụng bạn có thể: - Lưu trữ an toàn ảnh, video, âm thanh, tài liệu của bạn trên đám mây; - Xem tập tin trực tuyến; - Có quyền truy cập vào tất cả các tệp của bạn bằng ứng dụng, PC và thậm chí cả Smart TV; - Chia sẻ nhanh chóng các tập tin và thư mục với bạn bè và đồng nghiệp; - Có quyền truy cập ngoại tuyến vào các tập tin; - Nhận ưu đãi tốt nhất trong kho lưu trữ đám mây và mua tài khoản có dung lượng từ 10GB đến 3TB. Ngay cả khi có điều gì đó xảy ra với điện thoại của bạn, các tập tin của bạn sẽ luôn được an toàn.

Trang web: fex.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với FEX.NET theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.