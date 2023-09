Encyclopædia Britannica (tiếng Latin nghĩa là "Bách khoa toàn thư Anh") là một bộ bách khoa toàn thư trực tuyến có kiến ​​thức tổng quát bằng tiếng Anh. Nó trước đây được xuất bản bởi Encyclopædia Britannica, Inc. và các nhà xuất bản khác (đối với các phiên bản trước). Nó được viết bởi khoảng 100 biên tập viên toàn thời gian và hơn 4.000 cộng tác viên. Phiên bản năm 2010 của ấn bản thứ 15, gồm 32 tập và 32.640 trang, là phiên bản in cuối cùng. Britannica là bộ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh được in trong thời gian dài nhất: nó tồn tại 244 năm. Nó được xuất bản lần đầu tiên từ năm 1768 đến 1771 tại thủ đô Edinburgh của Scotland, gồm ba tập. (Ấn bản đầu tiên này có sẵn dưới dạng fax.) Bộ bách khoa toàn thư đã tăng kích thước: ấn bản thứ hai có 10 tập, và đến ấn bản thứ tư (1801–1810), nó đã mở rộng lên 20 tập. Tầm vóc ngày càng tăng của nó như một tác phẩm học thuật đã giúp tuyển dụng những người đóng góp nổi tiếng, và ấn bản thứ 9 (1875–1889) và thứ 11 (1911) là những bộ bách khoa toàn thư mang tính bước ngoặt về học thuật và phong cách văn học. Bắt đầu với ấn bản thứ 11 và sau khi được một công ty Mỹ mua lại, Britannica đã rút ngắn và đơn giản hóa các bài viết để mở rộng sức hấp dẫn của nó đối với thị trường Bắc Mỹ. Năm 1933, Britannica trở thành bộ bách khoa toàn thư đầu tiên áp dụng "sửa đổi liên tục", trong đó bộ bách khoa toàn thư được tái bản liên tục, với mỗi bài viết được cập nhật theo lịch trình. Vào tháng 3 năm 2012, Encyclopædia Britannica, Inc. tuyên bố sẽ không xuất bản các ấn bản in nữa và thay vào đó sẽ tập trung vào Encyclopædia Britannica Online. Ấn bản thứ 15 có cấu trúc ba phần: một Micropædia gồm 12 tập gồm các bài báo ngắn (thường ít hơn 750 bài). từ), một tập Macropædia gồm 17 tập gồm các bài viết dài (từ hai đến 310 trang) và một tập Propædia duy nhất để cung cấp một bản tóm tắt kiến ​​thức có thứ bậc. Micropædia nhằm mục đích kiểm tra thực tế nhanh chóng và làm hướng dẫn cho Macropædia; độc giả nên nghiên cứu đề cương Propædia để hiểu bối cảnh của một chủ đề và tìm các bài viết chi tiết hơn. Trong hơn 70 năm, quy mô của Britannica vẫn ổn định, với khoảng 40 triệu từ về nửa triệu chủ đề. Mặc dù được xuất bản ở Hoa Kỳ từ năm 1901, Britannica phần lớn vẫn duy trì chính tả tiếng Anh Anh.

Trang web: britannica.com

