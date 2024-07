eMastered là một công cụ làm chủ âm thanh trực tuyến được phát triển bởi các kỹ sư từng đoạt giải Grammy và được hỗ trợ bởi AI. Nó nhằm mục đích cung cấp khả năng làm chủ âm thanh nhanh chóng, dễ sử dụng và chất lượng cao cho các nhạc sĩ và người sáng tạo âm nhạc. Công cụ này phân tích các bản âm thanh do người dùng tải lên và áp dụng các quy trình phòng thu chuyên nghiệp như EQ, nén và độ bão hòa để nâng cao chất lượng âm thanh. Một trong những tính năng chính là khả năng so sánh âm thanh chính với tệp gốc, cho phép người dùng xem trước và tải xuống phiên bản cải tiến ở định dạng WAV hoặc MP3. Với gói đăng ký, người dùng có thể tải xuống số lượng bản gốc không giới hạn mỗi tháng. eMastered sử dụng học máy để cải thiện khả năng làm chủ của mình với mỗi bài hát mà nó xử lý. Công cụ AI của nó xây dựng các bản gốc tùy chỉnh phù hợp với các tính năng độc đáo của từng bài hát, bất kể thể loại hay phong cách, mang lại kết quả chuyên nghiệp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc làm chủ phòng thu truyền thống. Công cụ này cũng cung cấp tùy chọn làm chủ nâng cao, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát bổ sung đối với âm thanh của họ. Các thông số như độ nén, EQ, độ rộng âm thanh nổi và âm lượng có thể được điều chỉnh theo cách thủ công, cho phép người dùng đạt được âm thanh ưa thích và lưu các cài đặt trước. eMastered cũng có khả năng làm chủ tham chiếu do AI hỗ trợ, trong đó người dùng có thể tải lên tệp tham chiếu và cho phép công cụ phân tích bản sắc âm thanh của nó và áp dụng kiến ​​thức đó vào bài hát của riêng họ. Tính năng này giúp người dùng đến gần hơn với âm thanh của bản nhạc yêu thích của họ. Nhìn chung, eMastered cung cấp giải pháp nhanh chóng, dễ dàng và giá cả phải chăng để các nhạc sĩ và người sáng tạo âm nhạc đạt được kết quả làm chủ âm thanh ở cấp độ chuyên nghiệp mà không cần đến giá phòng thu đắt tiền hoặc kiến ​​thức làm chủ sâu rộng hoặc kinh nghiệm.

Trang web: emastered.com

