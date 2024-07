Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Education Next trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Education Next là tạp chí quan điểm và nghiên cứu về chính sách giáo dục. Education Next là một tạp chí học thuật cam kết kiểm tra cẩn thận các bằng chứng liên quan đến cải cách trường học, được xuất bản bởi Viện Education Next và Chương trình Harvard về Chính sách và Quản trị Giáo dục tại Trường Harvard Kennedy.

Trang web: educationnext.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Education Next theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.