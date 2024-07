Tiết kiệm tiếp theo là một dịch vụ tin tức kinh tế, tài chính và chính trị với trọng tâm chính là Sri Lanka. Nó cung cấp tin tức, phân tích và bình luận độc lập về kinh doanh, kinh tế và chính sách ở Sri Lanka và thế giới. Nó được xuất bản bởi Echelon Media (Pvt) Ltd, nhà xuất bản tạp chí Echelon ở Colombo. Báo cáo của chúng tôi hướng tới tương lai và dựa trên nền tảng tự do cổ điển mạnh mẽ bao gồm các giá trị công lý, pháp quyền, tự do cá nhân, thương mại tự do, doanh nghiệp tự do, quyền tài sản và đồng tiền lành mạnh.

Trang web: economynext.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EconomyNext theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.