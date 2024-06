Data Goat is a Webflow-focused analytics tool accessible in Webflow Designer. It connects a Webflow site with GA4, allowing users to track outbound link clicks, site clicks, form submissions, post types, and custom events. Users can also gain insight into the standard analytics, including the number of visits, number of users, traffic source, demographics, and more.

Trang web: datagoat.co

