Cloudflare, Inc. là một công ty cơ sở hạ tầng web và bảo mật trang web của Mỹ, cung cấp các dịch vụ mạng phân phối nội dung, giảm thiểu DDoS, bảo mật Internet và các dịch vụ máy chủ tên miền phân tán. Các dịch vụ của Cloudflare nằm giữa khách truy cập trang web và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của người dùng Cloudflare, hoạt động như một proxy ngược cho các trang web. Trụ sở chính của Cloudflare ở San Francisco. Cloudflare đã phải đối mặt với một số tranh cãi về việc không sẵn sàng giám sát nội dung được phân phối qua mạng của mình — một lập trường mà nó đã bảo vệ dựa trên nguyên tắc tự do ngôn luận. Cloudflare tuyên bố rằng họ sẽ "tiếp tục tuân thủ pháp luật" và "phục vụ tất cả khách hàng", giải thích thêm "vai trò đúng đắn của chúng tôi không phải là kiểm duyệt Internet". Những tranh cãi này liên quan đến chính sách trung lập về nội dung của Cloudflare và việc sử dụng dịch vụ của họ sau đó bởi nhiều trang web gây tranh cãi, bao gồm The Daily Stormer và 8chan, một bảng hình ảnh có liên quan đến nhiều vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ và vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch ở New Zealand. Dưới áp lực của dư luận, Cloudflare đã chấm dứt dịch vụ cho The Daily Stormer vào năm 2017 và 8chan sau vụ nổ súng ở El Paso năm 2019.

Trang web: dash.cloudflare.com

