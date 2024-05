Buzops không chỉ là một hệ thống quản lý phòng tập thể dục. Chúng tôi là một nhóm thống nhất với sứ mệnh trao quyền cho các chủ phòng tập thể dục và trở thành đối tác tận tâm trong việc nâng cao hiệu quả và sự phát triển của hoạt động kinh doanh thể hình của bạn. Năm 2009, Michael thành lập một công ty đào tạo cá nhân, nhanh chóng mở rộng quy mô doanh thu lên 3 triệu USD tại 5 địa điểm. Gặp phải những thách thức trong vận hành với phần mềm quản lý phòng tập hiện có, Michael đã cộng tác với người bạn kỹ sư phần mềm của mình để tạo ra giải pháp cá nhân hóa cho nhu cầu kinh doanh của mình. Khi công việc kinh doanh của anh phát triển, bổ sung thêm ba phòng tập thể dục nhỏ và hơn 90 địa điểm tập luyện cá nhân trong vòng 10 năm, đồng nghĩa với việc quản lý 10.000 buổi tập luyện hàng tháng, phần mềm ban đầu đã phát triển thành một công cụ quản lý toàn diện. Nó được cải tiến một cách tỉ mỉ để quản lý các hoạt động phức tạp một cách hiệu quả, đảm bảo độ chính xác trong xử lý thanh toán và quản lý phiên. Sau nhiều năm sử dụng nội bộ và liên tục cải tiến, Buzops Inc chính thức được thành lập và ra mắt vào năm 2023 như một hệ thống quản lý phòng tập thể dục mạnh mẽ, thân thiện với người dùng, sẵn sàng chuyển đổi ngành thể hình bằng các tính năng cải tiến và hoạt động xuất sắc. Buzops ủng hộ bộ ba định vị thương hiệu cốt lõi: lấy giải pháp làm trung tâm, thân thiện với người dùng và có tư duy tiến bộ. Chúng tôi tạo ra các giải pháp tùy chỉnh nhằm giải quyết những thách thức vận hành đặc biệt mà chủ phòng tập thể dục phải đối mặt, thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cam kết lấy giải pháp làm trung tâm có nghĩa là chúng tôi liên tục phát triển và điều chỉnh các dịch vụ của mình, đảm bảo rằng chúng vẫn đáp ứng được các nhu cầu và thách thức luôn thay đổi trong ngành thể hình. Nền tảng thân thiện với người dùng của chúng tôi đảm bảo điều hướng dễ dàng, đơn giản hóa việc quản lý tác vụ và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Nền tảng này nổi bật nhờ thiết kế trực quan, đảm bảo mọi tương tác đều diễn ra suôn sẻ và mỗi tính năng đều dễ dàng điều hướng. Chúng tôi ưu tiên loại bỏ những giờ phút tẻ nhạt dành cho việc đào tạo nhân viên, giúp chủ phòng tập thể dục và nhân viên tiết kiệm thời gian, quản lý công việc một cách dễ dàng và tập trung hơn vào các dịch vụ thể dục cốt lõi của họ. Đồng thời, phương pháp tiếp cận có tư duy tiến bộ của chúng tôi giúp phòng tập của bạn luôn dẫn đầu, được tích hợp với các tính năng và cải tiến nâng cao để đảm bảo tương lai cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi liên tục giới thiệu các tính năng và công cụ mới không chỉ giải quyết những thách thức hiện tại mà còn chủ động dự tính và đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Việc liên kết với Buzops cho phép chủ sở hữu phòng tập thể dục được hưởng lợi từ các hoạt động hợp lý, quản lý dễ dàng và lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong ngành thể hình đang phát triển. Đây là danh sách tính năng được cập nhật của bạn, tập trung vào những lợi ích mà mỗi tính năng mang lại cho chủ phòng tập thể dục 1. Quản lý thành viên: Đơn giản hóa việc quản lý thành viên, đảm bảo thông tin chi tiết luôn được cập nhật và chính xác. 2.Xử lý thanh toán: Quản lý dễ dàng các khoản thanh toán một lần và thanh toán định kỳ, đảm bảo luồng tài chính liền mạch. 3. Quản lý khoản bồi hoàn và trả lại: Xử lý hiệu quả các khoản bồi hoàn và trả lại, duy trì tính toàn vẹn của hồ sơ tài chính của bạn. 4. Quản lý dịch vụ nhóm và đào tạo cá nhân: Tổ chức và giám sát các buổi đào tạo cá nhân và dịch vụ nhóm một cách dễ dàng. 5. Quản lý nhân viên: Dễ dàng quản lý lịch trình và thanh toán của nhân viên, đơn giản hóa quy trình tính lương. 6. Cổng thông tin thành viên: Trao quyền cho thành viên quản lý hồ sơ, mua dịch vụ và truy cập ngay vào các cơ sở. 7. Báo cáo kinh doanh toàn diện: Truy cập các báo cáo chi tiết, có thể tải xuống trực tiếp từ bảng điều khiển doanh nghiệp của bạn để đưa ra quyết định sáng suốt. 8. Báo cáo Eagle Eyes hàng ngày: Nhận thông tin chi tiết cần thiết về hoạt động kinh doanh hàng ngày trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. 9. Thông báo qua email có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh thông báo email tự động cho các thành viên và nhân viên theo sở thích của bạn. 10. Quyền của nhân viên: Tự tin giao nhiệm vụ với quyền tùy chỉnh của nhân viên, đảm bảo phòng tập của bạn hoạt động trơn tru khi bạn vắng mặt. 11. Hệ thống POS sắp ra mắt: Hợp lý hóa việc mua hàng với hệ thống POS tích hợp, giúp thành viên có thể giao dịch nhanh chóng và dễ dàng. 12. Ứng dụng di động sắp ra mắt: Luôn kết nối với các thành viên, tăng cường mức độ tương tác, tạo khách hàng tiềm năng và nhu cầu về dịch vụ của bạn. 13. Kiểm soát ra vào cửa 24/7: Tăng cường bảo mật và linh hoạt với kiểm soát ra vào cửa tích hợp, liên kết với quản lý thành viên. 14. Tích hợp CRM: Buzops tích hợp hoàn hảo với Pipedrive, bổ sung thêm nhiều công cụ CRM hơn, đảm bảo một hệ sinh thái hoạt động được đồng bộ hóa. Mỗi tính năng trong Buzops đều có nguồn gốc từ nền tảng của chúng tôi, tích hợp liền mạch để cung cấp trải nghiệm người dùng thống nhất, mạnh mẽ mà không có bất kỳ chi phí ẩn hoặc phí bất ngờ nào. Chúng tôi cam kết về tính minh bạch, toàn diện và giá trị to lớn, đảm bảo rằng mọi người dùng đều có quyền truy cập đầy đủ, không bị cản trở vào bộ tính năng đầy đủ của chúng tôi, bao gồm tất cả các tính năng bổ sung mới mà không phải trả thêm phí. Không có hợp đồng dài hạn hoặc cam kết hạn chế – bạn có quyền tự do lựa chọn những gì phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Lưu ý rằng giá hiện tại của chúng tôi là một ưu đãi giới thiệu. Sau khi phát hành ứng dụng di động nâng cao và hệ thống Điểm bán hàng (POS), chúng tôi dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giá. Tuy nhiên, chúng tôi đang mang đến một cơ hội vàng. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác của bạn với Buzops trước cuối năm nay và chúng tôi sẽ áp dụng mức giá giới thiệu trọn đời, cho phép truy cập không gián đoạn vào nền tảng giàu tính năng, liên tục phát triển của chúng tôi với giá trị cạnh tranh nhất. Hãy tận dụng cơ hội này để đạt được tỷ lệ trọn đời của bạn và vươn lên tầm cao mới trong quản lý phòng tập thể dục với các giải pháp sáng tạo, toàn diện mà Buzops cung cấp. Khai thác toàn bộ tiềm năng của phòng tập thể dục của bạn với phần mềm và nhóm của chúng tôi: Lên lịch dùng thử MIỄN PHÍ ngay hôm nay! Hãy cùng nhau khám phá trực tiếp cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp thể hình của bạn tạo ra hiệu quả và mang lại thành công.

Trang web: buzops.com

