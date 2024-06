Phần mềm điều khiển và cắt lát dựa trên đám mây với môi trường mã hóa khối tích hợp, các tính năng lập mô hình cơ bản như trình tạo trình cắt cookie và trình tạo lithophane cũng như quy trình làm việc hợp lý. Nó có các tính năng tiện lợi như công cụ sửa chữa tự động cho các tệp bị hỏng, công cụ phân tách để chia các mô hình lớn thành các phần có thể in được (với các đầu nối được tạo tự động), trình xem mã g chi tiết, phản hồi của máy quay video trực tiếp và xếp hàng công việc. Nó sử dụng máy học để đưa ra hướng dẫn về 'khả năng in' của từng mô hình. Quy trình làm việc rất đơn giản và dễ học nhưng vẫn có tùy chọn kiểm soát cài đặt chi tiết. Nó cho kết quả in rất tốt, nhất quán và hoạt động với hầu hết các máy in FFF và một số SLA. Nó hoàn hảo cho việc sử dụng tại nhà, giáo dục hoặc doanh nghiệp với các công cụ quản lý nhóm và nhóm cũng như tùy chọn kết nối hoàn toàn từ xa hoặc máy tính để bàn. Thiết lập máy in của bạn một lần, sau đó chạy và giám sát máy in từ xa từ ứng dụng Android hoặc trong bất kỳ trình duyệt nào.

Trang web: buildbee.com

