Chúng tôi là một nền tảng thanh toán hoàn chỉnh! Chúng tôi cung cấp một số công cụ và giải pháp để khách hàng bán sản phẩm vật chất và sản phẩm thông tin của họ một cách an toàn, nhanh chóng và có lợi hơn nhiều! Trong vòng chưa đầy 6 năm, chúng tôi đã đạt được vị trí trong số những công ty lớn nhất và tốt nhất ở Brazil và được Great Place To Work coi là một nơi làm việc tuyệt vời. Bạn có thể chắc chắn một điều: với sự giúp đỡ của chúng tôi, việc phát triển trên thị trường kỹ thuật số sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều! Chúng tôi nỗ lực hết mình để phát triển và theo kịp những thay đổi công nghệ trên thị trường. Do đó, chúng tôi sử dụng các máy chủ hiệu quả được chuẩn bị để xử lý tất cả dữ liệu với tốc độ và bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho tất cả khách hàng. Bất kỳ ai biết Braip đều biết rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và kiến ​​thức cho Người sáng tạo, Đơn vị liên kết và Khách hàng sử dụng nền tảng này để quảng bá, quảng cáo hoặc mua sản phẩm. Điều này là do nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia ưu tiên sự cân bằng giữa dịch vụ nhân bản và quyết đoán! Môi trường làm việc của chúng tôi mang tính tham gia và cộng tác trong quá trình phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhóm Braip. Tất cả điều này là do chúng tôi biết rằng việc tập trung vào tập thể là rất quan trọng, nhưng tôn trọng và tạo không gian cho cá tính của mỗi người là điều cần thiết để đạt được kết quả đa dạng và hiệu quả!

Trang web: braip.com

