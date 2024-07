ArtRoom AI là một công cụ Giao diện người dùng đồ họa (GUI) cục bộ cho phép người dùng tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra mà không cần phải viết mã. Nó sử dụng một công nghệ gọi là Khuếch tán ổn định để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. ArtRoom AI có sẵn để tải xuống dưới dạng tệp thực thi cho hệ điều hành Windows và có kích thước khoảng 200 megabyte. Sau khi tải xuống tệp, người dùng có thể cài đặt chương trình và tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra với giao diện trực quan và dễ sử dụng. Chương trình cũng có tính năng blog, nơi người dùng có thể đọc những tin tức và cập nhật mới nhất trong thế giới nghệ thuật do AI tạo ra, cũng như phần tải xuống nơi người dùng có thể truy cập các tài nguyên và nội dung tải xuống bổ sung liên quan đến ArtRoom AI. Trang web cũng cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để mua tác phẩm nghệ thuật và các sản phẩm khác từ ArtRoom AI.

Trang web: artroom.ai

