ArtBot là một công cụ dựa trên web cho phép người dùng tạo hình ảnh và ảnh do AI tạo bằng cách sử dụng Stable Diffusion. Công cụ này sử dụng cụm điện toán phân tán được gọi là AI Horde để xử lý các tác phẩm. Với ArtBot, người dùng có thể tạo hình ảnh mà không cần đăng nhập hoặc bất kỳ chi phí liên quan nào vì nó miễn phí sử dụng. Bằng cách điều hướng qua các tùy chọn khác nhau được cung cấp, người dùng có thể kiểm soát quá trình tạo hình ảnh. Họ có thể xác định lời nhắc, chọn kiểu hình ảnh cũng như đặt hướng và kích thước của hình ảnh. Ngoài ra, người dùng có thể xác định số bước và mức độ hướng dẫn cho thuật toán AI. Các đầu vào tùy chọn như hạt giống và bỏ qua CLIP cũng có thể được chỉ định. ArtBot cung cấp các tùy chọn xử lý hậu kỳ để cải thiện hình ảnh được tạo. Người dùng có thể sử dụng GFPGAN và CodeFormers để cải thiện các đặc điểm khuôn mặt, loại bỏ nền của hình ảnh hoặc áp dụng các kỹ thuật nâng cấp bằng RealESRGAN_x4plus và RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Ứng dụng web do @davely thiết kế một cách tỉ mỉ và tâm huyết, có thể truy cập dễ dàng và thân thiện với người dùng. Người dùng có thể tìm thêm thông tin về ArtBot, cũng như các câu hỏi thường gặp và nhật ký thay đổi trên các trang web tương ứng. Ngoài ra, kho lưu trữ GitHub của dự án còn cung cấp thêm thông tin chi tiết và tài nguyên. Nhìn chung, ArtBot cung cấp một nền tảng thuận tiện cho những ai quan tâm đến việc tạo hình ảnh do AI tạo ra bằng cách sử dụng Stable Diffusion, cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh khác nhau và tận dụng sức mạnh của điện toán phân tán thông qua AI Horde.

Trang web: tinybots.net

