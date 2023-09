Amazon Cloud Technology - nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và giải pháp đám mây hàng đầu thế giới - NW Cloud Data và Sinnet Operations Khu vực Amazon Web Services Trung Quốc (Bắc Kinh) và Khu vực Amazon Web Services Trung Quốc (Ninh Hạ) là hai Khu vực dịch vụ web của Amazon nằm ở Trung Quốc. Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ở Trung Quốc và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của Trung Quốc, Amazon Web Services đã cộng tác với các đối tác địa phương của Trung Quốc để có giấy phép viễn thông phù hợp để cung cấp dịch vụ đám mây.Nhà điều hành và cung cấp dịch vụ cho Khu vực Amazon Web Services Trung Quốc (Bắc Kinh) có trụ sở tại Bắc Kinh và các khu vực lân cận là Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. (Sinnet) và nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ cho Khu vực Amazon Web Services (Ningxia) có trụ sở tại Ninh Hạ là Ningxia Western Cloud Data Technology Co., Ltd. (NWCD). Amazon Web Services, Sinnet và NWCD cam kết cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm và doanh nghiệp Trung Quốc các tài nguyên cơ sở hạ tầng CNTT an toàn, linh hoạt, đáng tin cậy và chi phí thấp để đổi mới và nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh của họ.

Trang web: amazonaws.cn

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 亚马逊云科技 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.