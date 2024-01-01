Worldle Unlimited — гра-головоломка на географічну тематику, гравцям потрібно вгадати правильну назву країни за її контурами на карті. У вас є максимум одна спроба знайти правильну відповідь. Ця гра містить багато підказок і вимагає від гравців розуміння географії та застосування свого логічного мислення. Worldle Unlimited — це гра Wordle, розроблена Антуаном Теуфом. Гра надасть гравцям багато географічних знань, яких ви не знаєте, або закріпить знання, які ви вже знаєте. Гравці просто натискають на рядок і вибирають назву штату зі списку. Відразу після надсилання відповіді ви дізнаєтеся, правильна ваша відповідь чи ні. Якщо ви відповісте неправильно, ви отримаєте підказки, які покажуть, як далеко і в якому напрямку знаходиться ця загадкова країна від країни, зазначеної в спробі. Ви також можете дізнатися його точність через відсоток. Зокрема, зображення нижче проілюструє приклад випадку. Крім того, під час пошуку відповідей у ​​Worldle Unlimited квадрати будуть блимати та змінювати кольори, наприклад сірий, жовтий та зелений. Зелений — символ точності. Отже, чим більше зелених квадратиків буде у вашій відповіді, тим ближче ви до правильної відповіді. Гравці також можуть змінювати розмір, кут повороту зображення та приховувати межі, щоб збільшити складність і зробити завдання цікавішим. Якщо ви любитель географії і любите розгадувати головоломки про неї, грайте зараз!

Вебсайт: connectionsgame.io

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