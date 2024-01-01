World of Alice Make Words

World of Alice Make Words

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Вебсайт: connectionsgame.io

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World of Alice Make Words — це весела гра-головоломка, завдяки якій гравці можуть практикувати англійську мову для вивчення або скерування й навчання дітей. World of Alice Make Words створено спеціально для дітей і тих, хто прагне вивчити базову англійську мову. Він захоплює дітей своїми яскравими зображеннями та жвавими персонажами, надихаючи їх продовжувати вчитися. Цікаві особливості гри додають задоволення та успіху у вивченні мови. Гравці можуть отримати доступ до гри на різноманітних пристроях, включаючи комп’ютери, планшети та мобільні телефони, забезпечуючи їм різноманітний досвід на кожній платформі.

Вебсайт: connectionsgame.io

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