World Anvil — це відзначений нагородами набір інструментів для побудови світу, які допомагають вам створювати, організовувати, зберігати та рекламувати ваші налаштування світу або IP, ділячись потрібними частинами з іншими та зберігаючи решту в секреті. Незалежно від того, чи керуєте ви цілою творчою командою, чи творите самі, World Anvil розроблений фахівцями спеціально для того, щоб допомогти вам побудувати фантастичний світ або вигадану обстановку. З вікі-статтями, інтерактивними картами, історичними шкалами, підтримкою RPG, включаючи Campaign Manager, і повністю інтегрованим програмним забезпеченням для написання романів, у нас є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб запустити вашу RPG-кампанію або написати свій роман!

Вебсайт: worldanvil.com

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