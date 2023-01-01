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Talking Ben the Dog

Talking Ben the Dog

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Talking Ben the Dog — гра-симулятор, розроблена компанією Outfit7 Limited. Використовуйте програвач програми BlueStacks, щоб грати в Android-гру Talking Ben the Dog на ПК або Mac. Бен – професор хімії на пенсії, який любить їсти, пити та читати газети у своєму спокійному комфортному житті. Вам доведеться турбувати його досить довго, щоб він згорнув свою газету, перш ніж він відповість. Тоді ви можете поговорити з ним, тикати його, полоскотати його і навіть дзвонити йому по телефону. Бен, з іншого боку, стає задоволеним, як собака, коли ви проводите його до його лабораторії. Там ви можете провести хімічні експерименти, поєднавши дві пробірки та подивившись жартівливі результати. Існує також скатологічний метод, щоб змусити його відригнути, але це не змусить його відмовитися від журналу. Як тільки ви дістанете з нього газету, він навіть повторить все, що ви скажете, своїм собачим голосом. Грайте в Talking Ben the Dog на ПК або мобільному веб-браузері. Почніть грати в ігри онлайн безкоштовно на now.gg.

Вебсайт: now.gg

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