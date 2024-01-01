У Survivle гравець повинен вгадати слово з 5 букв. Ви матимете максимум 6 вгадувань і повинні набрати принаймні 7 очок, щоб виграти. Намагайтеся правильно вгадати якомога менше разів. Щоб зіграти в Survivle, вам потрібно ввести слово «Ready» у кросворд і натиснути Enter, щоб почати. Потім введіть свій прогноз, доки не отримаєте правильний результат. Добре подумайте, щоб не втратити 1 спробу. Надану інформацію та пропозиції слід ретельно використовувати, щоб наступного разу отримати точні припущення.

Вебсайт: connectionsgame.io

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