Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sloop.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Змагайтеся з друзями або поодинці в стилізованому бою. Будуйте бази, рейдові бази - створюйте команди, рейдові команди. Ваша уява. це обмеження того, як ви можете грати.

Вебсайт: sploop.io

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