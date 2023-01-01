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Sloop.io

Sloop.io

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Вебсайт: sploop.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Змагайтеся з друзями або поодинці в стилізованому бою. Будуйте бази, рейдові бази - створюйте команди, рейдові команди. Ваша уява. це обмеження того, як ви можете грати.

Вебсайт: sploop.io

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