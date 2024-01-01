Shapes Game

Shapes Game

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Грати онлайн

Вебсайт: connectionsgame.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapes Game» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Пограйте в гру «Фігури» та визначте фігури, вибираючи зображення праворуч, схожі за формою на наведений візерунок ліворуч. Shapes Game — весела гра-головоломка, в якій гравці матимуть можливість познайомитися з більшою кількістю форм предметів за допомогою ілюстрацій. Це буде підходящою грою для дітей, щоб правильно розпізнавати геометричні фігури. Ліворуч буде дана модель, а праворуч зображення предметів. Подивіться уважно, щоб вибрати об’єкти праворуч такої ж форми, що й об’єкти ліворуч. Таким чином, маленькі діти швидко навчаться розпізнавати зображення та геометричні фігури.

Вебсайт: connectionsgame.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shapes Game». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Pomni Math Game

Pomni Math Game

connectionsgame.io

Words Game

Words Game

connectionsgame.io

Find The Lost Letter

Find The Lost Letter

connectionsgame.io

ABC words

ABC words

connectionsgame.io

Blurdle

Blurdle

connectionsgame.io

Shape Fold Animals

Shape Fold Animals

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

Goose Game

Goose Game

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Shape Fold

Shape Fold

poki.com

Image To Word Match

Image To Word Match

connectionsgame.io

Correct Math

Correct Math

connectionsgame.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності