Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapes Game» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Пограйте в гру «Фігури» та визначте фігури, вибираючи зображення праворуч, схожі за формою на наведений візерунок ліворуч. Shapes Game — весела гра-головоломка, в якій гравці матимуть можливість познайомитися з більшою кількістю форм предметів за допомогою ілюстрацій. Це буде підходящою грою для дітей, щоб правильно розпізнавати геометричні фігури. Ліворуч буде дана модель, а праворуч зображення предметів. Подивіться уважно, щоб вибрати об’єкти праворуч такої ж форми, що й об’єкти ліворуч. Таким чином, маленькі діти швидко навчаться розпізнавати зображення та геометричні фігури.

Вебсайт: connectionsgame.io

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