Rosebud

Rosebud

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Вебсайт: rosebud.ai

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Rosebud — це платформа, яка допоможе вам перейти від опису до коду до гри. Просто опишіть відеогру, яку ви хочете створити, нашому ШІ, і він розробить код для вас. Ваша гра працюватиме в браузері, що дозволить вам миттєво ділитися нею з друзями. Rosebud пропонує три типи проектів: 3D, 2D і Voxel. Ви можете створити базу коду з нуля за допомогою підказок у будь-якому з них або почати простіше, клонуючи існуючий проект. Простий спосіб подумати про Rosebud – ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, оскільки він надає вам інтерфейс чату для редактора, де ви можете описати гру, щоб створити її код; Midjourney, оскільки ви можете генерувати активи в Rosebud для використання у своїх іграх; і Replit, оскільки Rosebud містить редактор коду на основі браузера, який дозволяє миттєво розгортати вашу гру. Користувачі створили різноманітні ігри на Rosebud, включаючи рольові ігри з видом зверху, компаньйони зі штучним інтелектом і 3D-смуги перешкод, і все це протягом кількох годин, а іноді й хвилин.

Вебсайт: rosebud.ai

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