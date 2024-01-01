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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prinxy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Prinxy is a gaming platform offering free, curated games designed primarily for girls. The site features a variety of game categories including dress-up, makeup, decoration, pets, and cooking. Games are playable in-browser on both PC and mobile, requiring no downloads. Prinxy aims to provide a safe and creative space for users to explore fashion trends, makeup styles, and other fun activities.

Вебсайт: prinxy.app

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