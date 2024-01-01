Zen Splatter — це гра-розмальовка, яка запрошує вас розслабитися. Виберіть з безлічі об’єктів, які резонують з вами, а потім залийте їх улюбленими кольорами. Не поспішайте обертати кожен об’єкт, щоб кожен куток був покритий яскравими відтінками. З більш ніж 20 об’єктів на вибір дайте волю своїй творчості. Чи можете ви створити щось по-справжньому красиве і безтурботне?

Вебсайт: poki.com

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