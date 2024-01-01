Word Chains

Word Chains

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Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Word Chains» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ланцюжки слів — це гра в слова, яка змушує вас розгадувати головоломки, поєднуючи слова однієї категорії! Стратегічно групуйте пов’язані слова разом, утворюючи ланцюжки, які бездоганно з’єднують їх. Але будьте уважні — навігація є ключовою, і ви не можете пропустити інші слова, тому ретельно плануйте свій шлях. Зі словами, розкиданими по дошці, залишайтеся кмітливими та використовуйте бонуси, щоб спростити завдання. Чи можете ви вдало об’єднати всі пов’язані слова?

Вебсайт: poki.com

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