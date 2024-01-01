Стрибайте в басейн і приготуйтеся до Water Polo Ragdoll! У цій дивній грі з водного поло ви кидаєтеся навколо басейну, щоб спробувати забити! Будь першим, хто набере 5 балів, і ти переможець! Ви можете грати самостійно проти комп’ютера або запросити друга, щоб побачити, хто справжня зірка водного поло. Потрібна допомога, щоб отримати перевагу? Спробуйте отримати додаткові бонуси, вони дійсно можуть переломити ситуацію! Давайте зробимо фурор!

Вебсайт: poki.com

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