Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Under the Red Sky» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Under The Red Sky — це 3D-гра з паркуром, у якій швидкість головне! Ваша мета — якомога швидше завершити кожен рівень, вибравши один із багатьох можливих маршрутів або знайшовши власний! Лазіть, стрибайте, підстрибуйте та бігайте по стіні по картах і перевірте, чи зможете ви побити свій найкращий час! Шукає нові класні маршрути та способи проходження кожного рівня, кожен рівень — це ігровий майданчик!

Вебсайт: poki.com

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