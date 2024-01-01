Trash Factory

Trash Factory

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Вебсайт: poki.com

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Trash Factory — це гра на спритність, у якій ви допомагаєте червоним пандам правильно сортувати сміття! Під пильним наглядом суворого менеджера-єнота ви повинні переконатися, що кожен шматок сміття потрапляє в правильний бак. Відрегулюйте напрям конвеєрної стрічки, щоб направляти сміття у відповідний бак, і збирайте монети, які з’являються на стрічці. Темп стає все швидшим і швидшим, тож будьте уважні! Долайте різні рівні складності та перевірте, чи зможете ви безперебійно запустити сміттєву фабрику. Чи можете ви впоратися з викликом?

Вебсайт: poki.com

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