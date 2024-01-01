Train Master — це гра-головоломка, у якій ви повинні зібрати всіх своїх пасажирів із колії, не розбивши поїзд! Почніть лише з локомотива та спостерігайте, як ваш поїзд стає довшим із кожним пасажиром, якого ви підбираєте. Уважно вибирайте перехрестя, повертайте правильно, щоб зібрати більше пасажирів, і не врізайтесь у власні автобуси. Збирайте монети по дорозі та використовуйте їх, щоб покращити свій поїзд. Чи можете ви довести себе як справжній начальник поїзда?

Вебсайт: poki.com

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