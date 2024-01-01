The Scarecrow

The Scarecrow

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Вебсайт: poki.com

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Грайте в опудало тут, на Poki! Це гра-головоломка, де ви повинні підпалити опудало на кожному рівні, доставляючи вогняну кулю до цілі!

Вебсайт: poki.com

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