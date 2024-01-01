Superkill.io

Superkill.io

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Вебсайт: poki.com

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Superkill.io — це швидкий казуальний багатокористувацький шутер від першої особи! Стрибайте один або з друзями та подивіться, хто з вас найкраще прицілився! Перевертайте, ковзайте, лазіть і катайтеся по карті, вибираючи різну зброю від пістолетів до снайперів — ви вибираєте, як грати! Не забудьте перевірити хворі скіни, щоб виділятися серед інших!

Вебсайт: poki.com

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