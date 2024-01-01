Stupidella 4

Коли ми подумали, що вона закінчила, Stupidella повертається для четвертої гри, повної дивних, диких і дурних пригод! У цій версії історії Попелюшка не повернулася до свого нормального стану, коли годинник пробив дванадцяту. Натомість вона стала Ступіделлою! Виклич джина, приєднайся до цирку, попрацюй двірником або покатайся в метро - вона зможе все! Все, що їй потрібна, це ваша допомога, щоб знайти правильне рішення, яке не завжди легко знайти. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли на важкому рівні, ви завжди можете попросити корисну підказку, яка допоможе знайти правильне рішення. Чи можете ви допомогти Ступіделлі ще раз?

Вебсайт: poki.com

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