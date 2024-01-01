Stunt Paradise - це гра з водінням, де вас чекає дика їзда! Приготуйтеся до повної адреналіну пригод на прекрасних островах, де ви братимете епічні випробування та виконайте божевільні трюки. Проходьте через різноманітні перешкоди, збирайте по дорозі монети та використовуйте їх, щоб купувати круті нові автомобілі. Пристебніться, вирушайте в дорогу та відчуйте гострі відчуття від екстремального водіння. Грайте зараз і подивіться, як далеко ви можете зайти!

Вебсайт: poki.com

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