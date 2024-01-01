Spot the Differences

Spot the Differences

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Вебсайт: poki.com

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«Знайди відмінності» — це гра-головоломка, яка перевіряє вашу спостережливість, коли ви шукаєте відмінності між двома зображеннями! З незліченними милими картинами зі сценами з казок, смачними стравами та чарівними видами вулиць кожен рівень пропонує чудове візуальне задоволення. Будьте обережні — у вас є лише три життя на рівень, щоб визначити всі правильні відмінності. Почуття застрягли? Не хвилюйся! Просто натисніть кнопку підказки, щоб отримати допомогу. Загострить очі та відкрийте всі відмінності!

Вебсайт: poki.com

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