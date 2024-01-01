Грайте в неперевершену гру в хованки в Simply Prop Hunt! У цій багатокористувацькій грі про полювання на реквізит ви граєте як Реквизит або Мисливець. Реквізит маскується під предмети, які ви знайдете на рівні, і реквізит має сховатися на виду. Але будьте обережні! Якщо ви залишаєтесь на тому самому місці занадто довго, ви почнете тремтіти, і вас легше помітити. Як мисливець, ви маєте реактивні ранці та кирки, щоб знайти реквізит. Якщо знайдете, швидко вдарте його, поки він не втече! Є багато предметів, які можна розблокувати для свого персонажа Мисливця, і безліч реквізитів, якими можна грати. Чи можете ви стати найпідступнішим Пропом і найспритнішим Мисливцем у Simply Prop Hunt?

Вебсайт: poki.com

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