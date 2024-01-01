Rubble Trouble — це головоломка про руйнування, у якій ви приєднуєтеся до Боса, Баррі та решти команди, коли вони руйнують будівлі по всьому місту. На кожному рівні будівля, яку потрібно знищити, буде різною, але у вашому розпорядженні також будуть різні інструменти. Іноді будівельник буде стояти всередині будівель - тому будьте обережні, щоб не вибухнути! Чи можете ви допомогти екіпажу зруйнувати кожну будівлю?

Вебсайт: poki.com

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