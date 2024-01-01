Punch Legend Simulator

Punch Legend Simulator

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Вебсайт: poki.com

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Punch Legend Simulator — це бойова гра, у якій ви стаєте висхідною зіркою боксу, починаючи з нуля! Збільшуйте свою силу, тренуючись із боксерськими грушами. Коли ви відчуєте впевненість, виходьте на ринг і кидайте виклик іншим боксерам! Використовуйте монети, які ви заробите, щоб покращити свою душу та свій зовнішній вигляд. Старанно тренуйтеся, приймайте виклики та ставайте сильнішими. Чи готові ви стати єдиною легендою удару?

Вебсайт: poki.com

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