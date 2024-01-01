Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prismo Puzzles» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Prismo Puzzles — це барвиста гра-пазл, у якій ви збираєте воєдино зображення тварин, транспортних засобів, предметів і форм. Досліджуйте безліч різноманітних головоломок, кожна з яких пропонує своє унікальне завдання та яскраве зображення. З 8 різними наборами головоломок, Prismo Puzzles обіцяє години розваг для любителів головоломок різного віку. Чи готові ви зануритися та створити свій наступний шедевр?

Вебсайт: poki.com

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