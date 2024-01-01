Popular Words

Popular Words

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Вебсайт: poki.com

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Popular Words — це гра в слова, де ваш словниковий запас, знання та інтуїція піддаються випробуванню! Ознайомтеся з широким діапазоном запитань на різні теми та знайдіть п’ять найпоширеніших відповідей. Оскільки на кожному рівні є запитання, яке потрібно заповнити, ви повинні знайти найпопулярніші відповіді. Слідкуйте за підказками, оскільки перші літери правильних відповідей надано, щоб направляти вас у дорозі. Ви готові дізнатися популярні слова, які чекають на вас?

Вебсайт: poki.com

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