Pool

Pool

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Вебсайт: poki.com

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Більярд ставить ваші навички гри в пул для найвищого випробування! Час швидко зіграти в басейн! Почніть з битка та червоної більярдної кулі, і ваша мета — занурити червону кулю в отвір у кожному складному сценарії. Розраховуйте ракурс, плануйте маршрут, ретельно прицілюйтеся і робіть ідеальний постріл! Яким буде ваш найкращий результат?

Вебсайт: poki.com

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