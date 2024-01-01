Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pool» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Більярд ставить ваші навички гри в пул для найвищого випробування! Час швидко зіграти в басейн! Почніть з битка та червоної більярдної кулі, і ваша мета — занурити червону кулю в отвір у кожному складному сценарії. Розраховуйте ракурс, плануйте маршрут, ретельно прицілюйтеся і робіть ідеальний постріл! Яким буде ваш найкращий результат?

Вебсайт: poki.com

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